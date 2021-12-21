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Салливан подтвердил намерение США участвовать в совете Россия — НАТО

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощников российского лидера Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Москвой по вопросу гарантий безопасности по многочисленным каналам, включая НАТО и ОБСЕ.

Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в Белом доме по итогу телефонных переговоров Салливана и Ушакова 20 декабря.

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«Салливан заявил о готовности США участвовать в дипломатии по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Кроме того, Салливан отметил, что «существенный прогресс может произойти только в атмосфере деэскалации, а не эскалации».

Ранее в этот же день представитель Еврокомиссии Петер Стано оценил предложения РФ по гарантиям безопасности. По его словам, Хельсинкский заключительный акт от 1975 года и Парижская хартия для новой Европы 1990 года уже ввели ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. При этом механизмы ее соблюдения работают на базе ОБСЕ. Кроме того, Стано отметил, что Евросоюз должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

При этом представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США вместе с европейскими союзниками и партнерами намерены представить свои обеспокоенности действиями России.

Глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, бывший замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, в свою очередь, назвал проекты договоров по гарантиям безопасности принципами, на основании которых Россия готова вести переговоры с НАТО. По его словам, Москва ждет официальной реакции Вашингтона и Евросоюза на эти предложения.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО по гарантиям европейской безопасности. Именно эти предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

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