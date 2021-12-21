Евросоюз оценил предложения России по гарантиям безопасности

Нормы европейской безопасности уже заложены в документах XX века, а механизмы ее соблюдения работают на базе ОБСЕ. Об этом «Известиям» заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

«Хельсинкский заключительный акт [1975 года] и Парижская хартия [для новой Европы 1990 года] уже ввели ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность, — отметил Петер Стано. — ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые до сих пор остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией. Каждая страна суверенна в своих внешней политике и выборе способов защищать себя, при этом государства должны уважать территориальную целостность друг друга. Это то, что Россия должна понимать и соблюдать».

При этом представитель ЕК подчеркнул: Евросоюз должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО по гарантиям европейской безопасности. Именно эти предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Договорчики в строю: ждать ли диалога РФ и НАТО по гарантиям безопасности