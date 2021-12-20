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США намерены составить «перечень озабоченностей» действиями РФ

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Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил 20 декабря представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления России своих предложений по безопасности в Европе.

Проект разговоров: что конкретно Москва предлагает НАТО
Альянс и Вашингтон уже сделали первые заявления

Он отметил, что российские предложения, переданные США, не развеяли озабоченности Вашингтона.

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — сказал Прайс на брифинге.

По словам представителя Госдепартамента, США считают, что любые переговоры с РФ должны идти по принципу взаимности с обсуждением обеспокоенностей обеих сторон.

«Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности… Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои. Мы пока что не видели ничего, что бы развеяло нашу обеспокоенность», — заявил Прайс.

При этом он отметил, что США готовы к дипломатической работе с РФ, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл.

Ранее в понедельник директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев спрогнозировал реакцию США на предложения РФ по безопасности. Со стороны Вашингтона, по его словам, начнут поступать встречные предложения по гарантиям безопасности в ответ на те, которые передала Вашингтону Москва, после чего начнется их совместное обсуждение.

При этом американист напомнил, что речь идет не только о Соединенных Штатах, поскольку одновременно были сделаны предложения и НАТО. По словам Рогулева, ряд государств негативно отнесся к ним, например Польша с Прибалтикой, однако в некоторых странах предложения о достижении неких соглашений в области безопасности получат достаточно позитивную оценку.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предположил, что американская администрация может попытаться перевести данный вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Рябков также отметил, что МИД России в настоящее время не располагает сведениями о форме и содержании возможного ответа Соединенных Штатов на переданные им документы по безопасности. Москва надеется, что Вашингтон в полной мере осознает всю важность гарантий безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Как подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

15 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что существует возможность проведения еще одного саммита российского и американского лидеров, однако пока нет точной договоренности на эту тему.

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