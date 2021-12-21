Лавров назвал пересечением «красной линии» продвижение НАТО к границам РФ

Дальнейшее продвижение Североатлантического альянса (НАТО) к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Об этом во вторник, 21 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна: это будет «красной линией», если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации», — сказал он на пресс-конференции в Сочи.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он накануне с главами МИД Абхазии и Южной Осетии совместные ответные шаги в случае вступления Грузии в НАТО, Лавров заявил, что гипотетические сценарии подобного не обсуждались.

Вместе с тем глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов НАТО.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, Москва озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Российский лидер отметил, что если эта инфраструктура появится на Украине, их подлетное время сократится до 7−10 минут.

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу необходимо отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми. США пока ответа России не дали.