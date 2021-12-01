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Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток

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Президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток.

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«Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства», — сказал он на церемонии вручения верительных грамот в Кремле 1 декабря.

Путин отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами.

«Россия заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств», — сказал президент РФ.

Также Путин отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные учения НАТО вызывают глубокую озабоченность, поскольку проходят в непосредственной близости у российских границ.

30 ноября Путин также указал, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие. Он напомнил, что страна в состоянии ответить на возможное появление угрожающих Москве ударных комплексов у российских границ.

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