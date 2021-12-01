Путин призвал к здравомыслию в диалоге с Россией

Президент России Владимир Путин напомнил, что страна в состоянии ответить на возможное появление угрожающих Москве ударных комплексов у российских границ. Об этом он заявил 30 ноября в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», трансляцию которого вели «Известия».

«Теперь по поводу красных линий. Они в известной степени носят умозрительный характер.(...) Вы спросили про Украину: «где эти красные линии»? Это прежде всего создания угроз для нас, которые могут исходить с этих территорий. Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные... <...> А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас», — сказал Путин.

Российский президент выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий.

Комментируя эту реплику президента Путина, сенатор Пушков призвал Киев, Брюссель и Вашингтон отнестись к словам российского лидера «очень серьезно».

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.