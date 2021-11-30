Путин участвует в форуме «Россия зовет». Трансляция

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября, принимает участие в форуме «Россия зовет!».

Ранее в этот день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ожидается весьма содержательное выступление президента, в котором он даст оценку экономики и социальной жизни страны. Также у участников форума будет возможность задать Путину вопросы.

XIII ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Его основная тема – «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития». В рамках форума пройдут сессии, посвященные технологической и климатической трансформации, влиянию розничных инвесторов на фондовый рынок и ESG.