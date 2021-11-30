Лавров заявил о попытках Запада спровоцировать Украину на действия против России

Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил журналистам министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

«Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только Украину, на антироссийские действия», — заявил Лавров.

Глава ведомства указал, что примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

Ранее в этот день Служба внешней разведки РФ (СВР) заявила о том, что Соединенные Штаты и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс.

О нагнетании США истерии вокруг российских границ также заявил глава Лавров. Глава российского МИДа указал на голословные обвинения в адрес РФ, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств. Также Лавров добавил, что эти попытки сохранить свою гегемонию любыми способами противоречат объективному ходу истории.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.