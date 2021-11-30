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Лавров заявил о попытках Запада спровоцировать Украину на действия против России

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Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил журналистам министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

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«Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только Украину, на антироссийские действия», — заявил Лавров.

Глава ведомства указал, что примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

Ранее в этот день Служба внешней разведки РФ (СВР) заявила о том, что Соединенные Штаты и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс.

О нагнетании США истерии вокруг российских границ также заявил глава Лавров. Глава российского МИДа указал на голословные обвинения в адрес РФ, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств. Также Лавров добавил, что эти попытки сохранить свою гегемонию любыми способами противоречат объективному ходу истории.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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