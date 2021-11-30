СВР обвинила США и Британию в раздувании истерии вокруг ситуации в Донбассе

Соединенные Штаты и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс», — говорится в распространенном сообщении СВР.

Также в СВР отметили, что в Европе на сегодняшний день не видят перспектив в превращении Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».

О нагнетании США истерии вокруг российских границ также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российского МИДа указал на голословные обвинения в адрес РФ, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств. Также Лавров добавил, что эти попытки сохранить свою гегемонию любыми способами противоречат объективному ходу истории.

Ранее, 29 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз изучить положение дел на Украине и воздержаться от шагов и заявлений в ущерб мирному урегулированию внутриукраинского конфликта.

Захарова отметила, что высказывание в Еврокомиссии сожаления о законодательно урегулированном президентом России Владимиром Путиным процессе оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса в очередной раз показало «политическую ангажированность и предвзятость» Евросоюза. В солидарности с киевскими властями ЕС закрывает глаза на нежелание Киева выполнять минский «комплекс мер», их ущемление законных прав и интересов неукраиноязычного населения страны.

По словам Захаровой, указ президента РФ от 15 ноября 2021 года «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» продиктован соображениями защиты прав человека, принципами и нормами международного гуманитарного права.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.