Захарова напомнила Еврокомиссии о праве РФ на гумпомощь Донбассу

Россия призвала Евросоюз изучить положение дел на Украине и воздержаться от шагов и заявлений в ущерб мирному урегулированию внутриукраинского конфликта. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства 29 ноября.

«Призываем Евросоюз еще раз внимательно прочитать резолюцию 2202 (2015) СБ ООН, одобрившую минский комплекс мер и приветствовавшую декларацию лидеров «нормандского формата» в его поддержку, а также объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного политического урегулирования этого внутриукраинского конфликта при посредничестве России, Германии, Франции, а также ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Захарова отмечает, что высказывание в Еврокомиссии сожаления о законодательно урегулированном президентом России Владимиром Путиным процессе оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса в очередной раз показало «политическую ангажированность и предвзятость» Евросоюза. В солидарности с киевскими властями ЕС закрывает глаза на нежелание Киева выполнять минский «комплекс мер», их ущемление законных прав и интересов неукраиноязычного населения страны.

По словам Захаровой, указ президента РФ от 15 ноября 2021 года «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» продиктован соображениями защиты прав человека, принципами и нормами международного гуманитарного права.

«Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям востока Украины, в том числе учитывая значительное число проживающих там российских граждан. (...) российские действия ни в коей мере не противоречат Минским соглашениям — в отличие от действий украинских властей, а также ЕС, который вместо гуманитарной помощи раздумывает о направлении киевским властям прямой военно-технической поддержки», — заключила представитель МИД России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27 ноября заявил, что Москва хочет провала минских договоренностей. Глава украинской дипломатии считает, что «нормандский формат» переговоров (РФ, ФРГ, Франция и Украина) по Донбассу находится в состоянии комы, но тем не менее всё еще жив.

17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи в «нормандском формате». В одном из писем Лавров подчеркнул, что РФ всё чаще сталкивается с искажением своей позиции и роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

В частности, Париж и Берлин заявляли о якобы нежелании российской стороны вести встречи в «нормандском формате». 7 ноября Захарова заявила, что Германия и Франция не дали ответа на предложение России обсудить итоговый документ перед встречей в «нормандском формате». В Москве подчеркивали, что встреча ради встречи не будет полезна и нужен серьезный фундамент для ее проведения.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.