Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Москва хочет «провала» минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Zeit, которое было опубликовано 27 ноября.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь», — сказал Кулеба.

По его словам, главы МИД Франции и Германии «изо всех сил стараются привлечь Россию к ответственности» и вернуть за стол переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «но в его повестке дня всегда есть что-то более важное».

Глава украинской дипломатии считает, что нормандский формат переговоров (РФ, ФРГ, Франция и Украина) по Донбассу находится в состоянии комы, но тем не менее все еще жив.

«Мы должны попытаться вернуть их (переговоры «нормандской четвёрки — Ред.») в состояние бодрствования», — заключил Кулеба.

26 ноября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии сожалеет из-за того, что переговоры в нормандском формате до сих пор не состоялись, и надеется, что они будут продолжены.

За день до этого и.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен демонстрировать единство в позиции, касающейся конфликта на Украине. При этом она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, по ее мнению, «не были готовы» к проведению «еще одной высокой политической встречи в нормандском формате». Она уточнила, что речь идет о встрече, которая могла бы пройти до окончания её полномочий.

14 октября Лавров заявил, что дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Он также выразил удивление, что Запад с подобным напором продвигает возобновление нормандского формата, не обеспечивая выполнения предыдущих решений.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.