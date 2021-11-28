Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Умер певец и композитор Александр Градский
Мир
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма «Омикрон»
Мир
ООН признала Украину одной из лидеров по вымиранию населения
Спорт
«Белененсеш» досрочно проиграл «Бенфике» из-за нехватки игроков в команде
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Спорт
Боец ММА Александр Емельяненко уступил Сантосу на турнире в Сыктывкаре
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
Пушков заявил о «заслуживающей» Зеленского Украине
Общество
Папа римский выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»
Общество
В ВОЗ призвали не паниковать из-за «Омикрон»-штамма коронавируса
Сюжет:

Кулеба обвинил Россию в стремлении «провалить» минские договоренности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Москва хочет «провала» минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Zeit, которое было опубликовано 27 ноября.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь», — сказал Кулеба.

Формат и содержание: что изменилось за год после нормандского саммита
И почему процесс урегулирования в Донбассе по-прежнему находится в тупике

По его словам, главы МИД Франции и Германии «изо всех сил стараются привлечь Россию к ответственности» и вернуть за стол переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «но в его повестке дня всегда есть что-то более важное».

Глава украинской дипломатии считает, что нормандский формат переговоров (РФ, ФРГ, Франция и Украина) по Донбассу находится в состоянии комы, но тем не менее все еще жив.

«Мы должны попытаться вернуть их (переговоры «нормандской четвёрки — Ред.») в состояние бодрствования», — заключил Кулеба.

26 ноября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии сожалеет из-за того, что переговоры в нормандском формате до сих пор не состоялись, и надеется, что они будут продолжены.

За день до этого и.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен демонстрировать единство в позиции, касающейся конфликта на Украине. При этом она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, по ее мнению, «не были готовы» к проведению «еще одной высокой политической встречи в нормандском формате». Она уточнила, что речь идет о встрече, которая могла бы пройти до окончания её полномочий.

14 октября Лавров заявил, что дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Он также выразил удивление, что Запад с подобным напором продвигает возобновление нормандского формата, не обеспечивая выполнения предыдущих решений.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021