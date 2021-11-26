В ФРГ выразили надежду на продолжение переговоров в нормандском формате

Правительство Германии выражает сожаление из-за того, что переговоры в нормандском формате до сих пор не состоялись, и надеется, что они будут продолжены. Об этом на брифинге 26 ноября заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мы сожалеем о том, что переговоров так и не произошло. Но мы будем искать возможности для продолжения переговоров», — сказал он.

Он также отметил, что невозможность начать переговоры якобы связана с позицией РФ.

Ранее, 25 ноября, Зайберт сообщил, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудила с ним нынешнюю ситуацию в Донбассе, а также миграционный кризис на границах Евросоюза и Белоруссии. Представитель германского кабмина отметил, что Меркель и Зеленский подчеркнули необходимость реализации Минских соглашений с целью мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее в этот день Меркель заявила, что ЕС должен демонстрировать единство в позиции, касающейся конфликта на Украине. При этом она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, по ее мнению, «не были готовы» к проведению «еще одной высокой политической встречи в нормандском формате». Она уточнила, что речь идет о встрече, которая могла бы пройти до окончания полномочий Меркель.

17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи в нормандском формате. В одном из писем Лавров подчеркнул, что РФ всё чаще сталкивается с искажением своей позиции и роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

В частности, Париж и Берлин заявляли о якобы нежелании российской стороны вести встречи в нормандском формате. 7 ноября Захарова заявила, что Германия и Франция не дали ответа на предложение России обсудить итоговый документ перед встречей в нормандском формате. В Москве подчеркивали, что встреча ради встречи не будет полезна и нужен серьезный фундамент для ее проведения.