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Меркель обсудила с Зеленским ситуацию в Донбассе и миграционный кризис

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Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудила в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе и миграционный кризис на границах Евросоюза. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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«Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. Канцлер Меркель заверила в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий», — заявил Зайберт.

Он добавил, что Меркель и Зеленский подчеркнули необходимость реализации Минских соглашений с целью мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Наряду с этим они обсудили ситуацию на границах Белоруссии и ЕС, а также Белоруссии и Украины», — заключил представитель кабмина ФРГ.

Ранее в этот день Меркель заявила, что ЕС должен демонстрировать единство в позиции, касающейся конфликта на Украине. При этом она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, по ее мнению, «не были готовы» к проведению «еще одной высокой политической встречи в нормандском формате». Она уточнила, что речь идет о встрече, которая могла бы пройти до окончания полномочий Меркель.

Также в четверг в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что продление особого статуса Донбасса еще на год — доказательство того, что Киев не стремится решать «этот важнейший для страны вопрос». В ОПЗЖ подчеркнули, что нужно «вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс».

24 ноября полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обратил внимание на то, что Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе. По его словам, Киев необходимо вернуть к выполнению Минских соглашений и обязательств по соблюдению перемирия в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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