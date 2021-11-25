Евросоюз (ЕС) должен демонстрировать единство в позиции, касающейся конфликта на Украине. Об этом сообщила в четверг, 25 ноября, врио канцлера ФРГ Ангела Меркель.

При этом она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, по ее мнению, «не были готовы» к проведению «еще одной высокой политической встречи в нормандском формате». Она уточнила, что речь идет о встрече, которая могла бы пройти до окончания полномочий Меркель.

«Это был бы хороший сигнал, что все стороны заинтересованы в решении по украинской теме. Этого, к сожалению, не произошло. Мы должны также здесь демонстрировать европейское единство, как и в отношении к Белоруссии, в вопросе, какие дополнительные санкции могут быть привлечены, если мы не увидим никакого прогресса», — отметила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Ранее в этот день в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что продление особого статуса Донбасса еще на год — доказательство того, что Киев не стремится решать «этот важнейший для страны вопрос». В ОПЗЖ подчеркнули, что нужно «вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в тот же день отметила, что ВС Украины ведут наступательные действия в районе населенных пунктов Старомарьевка и Гранитное, используя при этом запрещенные Минскими соглашениями вооружения, которые Киев получает от стран НАТО.

24 ноября полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обратил внимание на то, что Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе. По его словам, Киев необходимо вернуть к выполнению Минских соглашений и обязательств по соблюдению перемирия в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.