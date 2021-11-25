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На Украине заявили о нежелании властей решать проблемы Донбасса

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Продление особого статуса Донбасса еще на год — доказательство того, что Киев не стремится решать «этот важнейший для страны вопрос». Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), опубликованном на сайте политсилы 25 ноября.

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«Это прямое подтверждение нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства. Это формальность и полумера, которая не решает проблему, а лишь подтверждает отсутствие у власти политической воли для мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — отметили в ОПЗЖ.

В партии убеждены, что нужно «вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс». Лишь полная реализация Минских соглашений и включение в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера, согласованной в 2016 году лидерами «нормандской четверки» (Германия, Франция Россия и Украина) позволит этого добиться, сказано в сообщении.

Киевские власти взяли на себя указанные обязательства в 2019 году на саммите «нормандской четверки», однако «дальше обещаний власть до сих пор так и не продвинулась», подчеркнули в партии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга ранее в этот день заявила, что ВС Украины ведут наступательные действия в районе населенных пунктов Старомарьевка и Гранитное, используя при этом запрещенные Минскими соглашениями вооружения, которые Киев получает от стран НАТО.

22 ноября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует проведение военной наступательной операции в Донбассе. Власти страны привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта, добавил он.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия возможной попытки силового решения конфликта в Донбассе. По его словам, это стало бы шагом к очередной катастрофе. При этом он добавил, что «Украина накачивается натовскими вооружениями».

Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, позднее его действие продлевали. Согласно положениям закона, киевские власти обязались освободить участвовавших в вооруженных столкновениях на Донбассе от ответственности, а также предоставить право самопровозглашенным республикам использовать русский язык и формировать подразделения народной милиции.

При этом в самопровозглашенных республиках указывали, что Киев не выполняет ряд норм документа. Так, с точки зрения ДНР, Украина не производит обмен пленными в «полном объеме».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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