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В РФ заявили о деградации позиции Киева по урегулированию в Донбассе

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Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе. Об этом в среду, 24 ноября, заявил журналистам полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по окончании очередного заседания.

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По его словам, «украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями».

«Рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом. Это явная и полная деградация политической позиции украинских властей, реально не готовых предметно договариваться со второй стороной конфликта», — заявил Грызлов по итогам заседания Контактной группы.

Он подчеркнул, что украинская власть своими действиями переходит все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА.

По словам полпреда, Киев необходимо вернуть к выполнению Минских соглашения и обязательств по соблюдению перемирия в Донбассе.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений.

В тот же день МИД Украины заявил об отсутствии плана наступления в Донбассе. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Украина не планирует проведение военной наступательной операции в Донбассе и стремится найти политико-дипломатическое разрешение конфликта.

Однако он добавил, что украинская дипломатия продолжает работу над укреплением обороны с целью сдерживания России от агрессивных действий.

21 ноября руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении Javelin в Донбассе. Он полагает, что они вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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