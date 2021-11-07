ФРГ и Франция не ответили на предложение России по нормандскому формату

Германия и Франция не дали ответа на предложение России обсудить итоговый документ перед встречей в нормандском формате. Об этом 7 ноября рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, <...> нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен. Должен быть конкретный результат. <...> Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить», — заявила Захарова в эфире канала «Россия 1».

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что Франция и Германия сами инициируют проведение нормандских встреч на разном уровне, при этом говорят, что Россия якобы не готова к сотрудничеству.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что продолжение работы нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом.

31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский МИД передал коллегам по нормандскому формату — Германии, Украине и Франции — предложения о темах предстоящей встречи. Российская сторона ожидает ответа от зарубежных коллег.

25 октября посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявлял о том, что встреча в нормандском формате в настоящее время готовится, однако дата еще не определена.

17 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы встречи в нормандском формате. По его словам, для такого сценария необходима подготовка фундамента. Также пресс-секретарь президента России указал на то, что на Украине в настоящее время внедряют законопроект о переходном периоде, предполагающий выход Киева из минских договоренностей.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.