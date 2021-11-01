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МИД РФ передал Западу предложения по встрече в нормандском формате

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Министерство иностранных дел России передало коллегам по «нормандском четверке» (ФРГ, РФ, Украина, Франция) предложения о темах для предстоящей встречи и ожидает ответной реакции. Об этом сообщил в воскресенье, 31 октября, глава российского МИДа Сергей Лавров.

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«Мы передали коллегам наши предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в нормандском формате – неважно, на каком уровне. Ожидаем реакции от них», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Лаврова, западные дипломаты говорят, что «нужно скорее встречаться», но до сих пор не передали МИД России свое видение ожидаемых результатов встречи.

25 октября посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявлял о том, что встреча в нормандском формате в настоящее время готовится, однако дата еще не определена.

Неделей ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы встречи в нормандском формате. По его словам, для такого сценария необходима подготовка фундамента. Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина указал на то, что на Украине в настоящее время внедряют законопроект о переходном периоде, предполагающий выход Киева из минских договоренностей.

Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, хотя это не соответствует действительности.

13 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД «нормандской четверки». Также он выразил мнение, что встреча президентов России и Украины могла бы состояться как в рамках нормандского формата, так и за его пределами. Однако, по его словам, российские официальные лица только комментируют подобную возможность, но не дают никакого ответа.

В ответ на это заявление первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров с украинской стороной, однако Киев, «будучи недееспособным, не обладает самостоятельностью в принятии решении».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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