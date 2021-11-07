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В Киеве усомнились в возможности продолжать нормандский формат

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Продолжение работы нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом. Об этом в воскресенье, 7 ноября, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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«Никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются», — заявил он в эфире телеканала «Дом».

По его словам, «политическая часть, политическая повестка нормандского формата — под большим вопросом».

31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский МИД передал коллегам по нормандскому формату — Германии, Украине и Франции — предложения о темах предстоящей встречи. Российская сторона ожидает ответа от зарубежных коллег.

25 октября посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявлял о том, что встреча в нормандском формате в настоящее время готовится, однако дата еще не определена.

17 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы встречи в нормандском формате. По его словам, для такого сценария необходима подготовка фундамента. Также пресс-секретарь президента России указал на то, что на Украине в настоящее время внедряют законопроект о переходном периоде, предполагающий выход Киева из Минских договоренностей.

Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, хотя это не соответствует действительности.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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