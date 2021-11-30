Лавров заявил о нагнетании США истерии у российских границ

США окружили Россию своими военными базами и постоянно «нагнетают истерию». Об этом во вторник, 30 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова «Диалог во имя будущего».

«То, что нас обвиняют в учениях, проводимых Вооруженными силами России на своей собственной суверенной территории, те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах из-за океана, и то, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, это уже, наверное, факты, которые любому школьнику известны. И тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия», — сказал он.

Глава российского МИДа указал на голословные обвинения в адрес РФ, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств. Также Лавров добавил, что эти попытки сохранить свою гегемонию любыми способами противоречат объективному ходу истории. По его словам, в настоящее время идет процесс формирования многополярного миропорядка с несколькими центрами экономического роста и политического влияния.

«И не учитывать эту объективную тенденцию означает идти против естественного хода истории. Мы будем выступать за то, чтобы весь многосторонний процесс концентрировался на поиске договоренностей и консенсусных решений», — добавил министр.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба «Валдай» указал на искусственное нагнетание Североатлантическим альянсом обстановки в Черном море.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что такая угроза якобы нарастает с приближением холодов.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.

21 ноября Песков призвал НАТО прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях России и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России.