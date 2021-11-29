В МИДе указали на искусственное нагнетание НАТО обстановки в Черном море

Ситуация в Черном море искусственно нагнетается Североатлантическим альянсом. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Да, действительно нас тревожит ситуация в Черноморском регионе», — отметил он.

Ранее, 26 ноября, военный эксперт Владислав Шурыгин сказал «Известиям», что обстановку в Черноморском регионе можно назвать напряженной уже год, причем, по его словам, градус напряженности вряд ли снизится. Эксперт предположил, что военные корабли Соединенных Штатов и их союзников будут заходить в Черное море на постоянной основе.

25 ноября в Минобороны РФ сообщили, что начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke. Он вошел в акваторию Черного моря ранее в тот день. В Шестом флоте США отметили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях России и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.