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Пушков порекомендовал США и Европе серьезно отнестись к словам Путина

Сенатор Пушков посоветовал Украине «сделать выводы» после слов Путина о «красных линиях»
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Слова президента России Владимира Путина на форуме «Россия зовет!», по мнению сенатора Алексея Пушкова, лидерам Украины, Евросоюза и США следует воспринять очень серьезно, написал он в Telegram-канале 30 ноября.

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«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», — говорится в сообщении.

Сенатор сослался на слова Путина о «красных линиях», к которым Россия и Украина в своих отношениях не подойдут, на что выразил надежду российский президент.

В ходе инвестфорума на вопрос об Украине Путин ответил, что в сложившейся ситуации дело не в вводе войск, а в налаживании отношений с Москвой.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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