В Германии предсказали усиление зависимости страны от «Газпрома»

Проблемы с добычей газа в Нидерландах могут усилить зависимость Германии от российского «Газпрома». Об этом заявили эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для немецкого издания Der Spiegel.

В материале указывается, что в настоящее время 90% потребностей ФРГ в газе покрываются импортом, причем голубое топливо поступает в страну по газопроводам преимущественно из трех государств, а именно из Норвегии, Нидерландов и РФ.

«Однако нидерландцы уже несколько лет из-за сейсмической опасности вынуждены сокращать добычу на своем самом важном месторождении. Возможно, что в скором времени ее вообще прекратят. Это сделает Германию еще более зависимой от «Газпрома», — подчеркнули эксперты.

Хеккинг и Трауфеттер отметили, что альтернативой российскому газу могли бы стать поставки сжиженного природного газа, однако ФРГ не располагает собственным портом для приема этого топлива. Кроме того, СПГ дорогой, а спрос на него высокий.

По мнению экспертов, снижения цены на сжиженный природный газ Германия сможет добиться только путем долгосрочных контрактов, на которые поставщики СПГ могут не согласиться, ввиду того что ФРГ планирует перейти на возобновляемые источники энергии.

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Штаты в данным момент работают с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток – 2».

Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. 19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

При этом 11 января депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в беседе с «Известиями» выразил надежду на то, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

По словам немецкого политика, партия «Зеленых» хочет приостановить проект по идеологическим причинам. Как отметил Котре, поскольку федеральное правительство «без необходимости сдалось ЕС», отмахнуться от стратегии Евросоюза по предотвращению запуска СП-2 становится труднее.

28 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 — больше чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер Олаф Шольц.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.