Германия отказала США в блокировке СП-2 из-за ситуации на Украине

Власти США добиваются от Германии, чтобы она взяла на себя «ведущую роль» в ограничении поставок сырья из России в случае обострения ситуации на Украине, включая и запуск газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Вашингтон недоволен тем, что Берлин не изъявляет желание идти против этого проекта. Об этом во вторник, 25 января, сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, Германия заверила США, что в случае «вторжения» на Украину российский газ не пойдет по СП-2, но об отказе от проекта речи быть не может.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему якобы возможного вторжения России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по вторжению на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

Также 24 января издание Bild сообщило, что Вашингтон предложил новые санкции против России в случае эскалации на Украине, касающиеся ограничений экспорта сырья и сокращения дипломатических контактов. По данным журналистов, план представлен в Берлине и разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Ожидаемый экономический ущерб РФ в связи с применением подобных санкций может составить $50 млрд, полагают разработчики плана.

20 января немецкий политолог Александр Рар сообщил о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок, которая ранее выступала против газопровода СП-2, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым признала заинтересованность в газе из РФ. В свою очередь, Лавров отметил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта. Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

18 января Дмитрий Песков заявил, что задержка в запуске газопровода негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

13 января он также заявил, что ситуация с санкциями США в отношении газопровода «Северный поток – 2» продемонстрировала, что у Германии нет свободы в экономической деятельности. Власти США последовательно выступают против газопровода и уже несколько раз вводили в отношении него санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с ФРГ, поддерживающей проект.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации.