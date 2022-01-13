Лавров оценил реакцию ФРГ на санкции США против «Северного потока – 2»

Ситуация с санкциями США в отношении газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) продемонстрировала, что у Германии нет свободы в экономической деятельности. Об этом 13 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы, оказывается, у Германии, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами не существует. Вот где они, двойные стандарты, по-моему, очень ярко проявляются», — подчеркнул министр в интервью Первому каналу.

Власти США последовательно выступают против проекта газопровода и уже несколько раз вводили в отношении него санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. Так, на 14 января намечено рассмотрение нового законопроекта, предполагающего введение санкций против СП-2.

11 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Вашингтон в данный момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток – 2».

При этом, как в беседе с «Известиями» указал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, попытки американских политиков отложить запуск СП-2 осуществляются ради экономической выгоды своих компаний — поставщиков СПГ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.