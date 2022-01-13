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Лавров оценил реакцию ФРГ на санкции США против «Северного потока – 2»

Лавров: ситуация с СП-2 и США показала отсутствие у Германии экономической свободы
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Ситуация с санкциями США в отношении газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) продемонстрировала, что у Германии нет свободы в экономической деятельности. Об этом 13 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы, оказывается, у Германии, не у кого-нибудь, а у Германии, никакой свободы заниматься своими экономическими интересами не существует. Вот где они, двойные стандарты, по-моему, очень ярко проявляются», — подчеркнул министр в интервью Первому каналу.

Власти США последовательно выступают против проекта газопровода и уже несколько раз вводили в отношении него санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. Так, на 14 января намечено рассмотрение нового законопроекта, предполагающего введение санкций против СП-2.

11 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Вашингтон в данный момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток – 2».

При этом, как в беседе с «Известиями» указал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, попытки американских политиков отложить запуск СП-2 осуществляются ради экономической выгоды своих компаний — поставщиков СПГ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

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