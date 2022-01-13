В ГД заявили о давлении США на Европу в вопросе «Северного потока – 2» ради СПГ

Американские политики пытаются повлиять на европейских руководителей и отложить запуск газопровода «Северный поток – 2» ради экономической выгоды своих компаний–поставщиков СПГ. Об этом в среду, 12 января, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Накануне глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот рассказал о том, что причины противодействия запуску СП-2 заключаются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.

По словам российского политика, если еще несколько лет назад американская сторона пыталась как-то «камуфлировать» свои требования и причины запрета запуска «Северного потока – 2», то в последние годы США уже не стесняются навязывать европейским потребителям свой сжиженный природный газ, который дороже трубопроводного.

«К сожалению, когда политика вылазит со всеми руками и ногами, это не красит американскую сторону. Политики должны заниматься политикой, а бизнесмены — бизнесом. В данной ситуации, к сожалению, мы видим, что американские политиканы пытаются влиять на европейских руководителей ради экономических соображений каких-то частных американских компаний СПГ», — подчеркнул Ананских.

Также 12 января депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на то, что блокирование ввода в эксплуатацию газопровода «Северного потока – 2» с самого начала было политической ошибкой.

За день до этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Штаты в данным момент работают с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода.

Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. 19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

При этом 11 января депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в беседе с «Известиями» выразил надежду на то, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

28 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 — больше чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер Олаф Шольц.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.