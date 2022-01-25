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Bild узнала о предложении США ввести сырьевые санкции против России

США предложили сырьевые санкции против России в случае эскалации на Украине
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Вашингтон предложил новые санкции против России в случае эскалации на Украине, речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращение дипломатических контактов. Об этом 25 января сообщил немецкий таблоид Bild.

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По данным издания, план представлен в Берлине и разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Как уточняется, о наличии плана «дал понять» союзникам в Европе госсекретарь США Энтони Блинкен.

Речь идет о «перекрытии российских торговых путей по всему миру», блокаде поставок сырья из России и «резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах».

Разработчики плана полагают, что ожидаемый экономический ущерб РФ в связи с применением подобных санкций составит $50 млрд.

Ранее в этот день стало известно, что западные лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, согласились принять оперативные меры, «включая беспрецедентный пакет санкций», в случае «российского вторжения на Украину».

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, заявления о «беспрецедентных санкциях» лишь накаляют ситуацию и способствуют истерии.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Днем ранее США сократили срок действия лицензии «Группы ГАЗ» сроком до 90 дней. Разрешение теперь будет действовать до 27 апреля 2022 года. До этого лицензии выдавались на год, срок действующей лицензии истекает в среду, 26 января. Как отметило Reuters, данное решение было принято из-за напряженности в отношениях России и Украины.

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