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Мир
США сократили срок действия лицензий «Группы ГАЗ»
Общество
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США сократили срок действия лицензий «Группы ГАЗ»

Минфин США сократил действие лицензий «Группы ГАЗ» до 90 дней на фоне ситуации с Украиной
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США сократили срок действия лицензии российской «Группы ГАЗ» сроком до 90 дней. Об этом говорится в заявлении минфина США, опубликованном на сайте ведомства 24 января. Заявление было сделано на фоне распространяемой на Западе информации о якобы планируемом вторжении России на Украину.

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Разрешение теперь будет действовать до 27 апреля 2022 года. До этого лицензии выдавались на год, срок действующей лицензии истекает в среду, 26 января.

Как отмечает агентство Reuters, данное решение было принято из-за напряженности в отношениях России и Украины.

«Дальнейшее продление будет зависеть от поведения России», — приводит агентство слова чиновника минфина.

24 января газета The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации писала, что США задумали ужесточить меры экспортного контроля против ключевых российских отраслей промышленности в случае, если Москва «совершит вторжение на Украину».

Отмечалось, что администрация американского президента Джо Байдена рассматривает вопрос о применении правила об иностранных товарах прямого производства для контроля экспорта в Россию всей микроэлектроники, которая разработана с использованием американского программного обеспечения или технологий.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

США в апреле 2018 года внесли в «черный список» российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании, в том числе «Группу ГАЗ». Тогда Вашингтон ввел санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине» и «вмешательства» в президентские выборы в 2016 году.

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