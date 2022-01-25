Лидеры стран НАТО высказались за «беспрецедентные санкции» против РФ

Западные лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, согласились принять оперативные меры, «включая беспрецедентный пакет санкций», в случае российского вторжения на Украину, пишет The Independent 25 января. Заявления о якобы планируемом вторжении на Украину в Кремле не раз называли «информационной истерией».

Джонсон в понедельник, 24 января, провел онлайн-встречу с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО. Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины.

«Лидеры согласились с тем, что в случае дальнейшей эскалации союзники должны принять быстрые ответные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесно координировать любые подобные меры реагирования», — приводит издание заявление пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Великобритании.

В итоговом коммюнике указано, что участники переговоров подчеркнули первоочередность дипломатического подхода в отношениях с Россией и приветствовали переговоры, которые уже состоялись между РФ и НАТО. Они также согласились с тем, что международное сообщество не должно мириться с любыми действиями, которые подрывают суверенитет Украины.

Ранее Великобритания и Соединенные Штаты объявили, что переводят некоторых сотрудников и их семьи из своих посольств в Киеве. Джонсон также заявлял, что вторжение в страну будет иметь катастрофические последствия.

В США 24 января восемь сенаторов встретились, чтобы доработать законопроект о санкциях в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. По словам одного из источников, среди рассматриваемых изменений — предоставление Украине большей помощи в области безопасности, а также наделение Байдена полномочиями по немедленным санкциям. Обновленный законопроект также даст президенту возможность отказаться от санкций, если ситуация потребует ослабления напряженности.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ей международного права, а также непартнерских отношений.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».