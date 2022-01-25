Восемь сенаторов США обсудили изменения в законопроект о санкциях против РФ

Восемь сенаторов США от обеих партий встретились вечером в понедельник, 24 января, чтобы доработать законопроект о санкциях в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По их информации, четыре демократа и четыре республиканца обсуждают законопроект, предложенный председателем комитета по международным отношениям сената Робертом Менендесом (сенатор-демократ от штата Нью-Джерси). Согласно документу, финансовые санкции вступят в силу только после российского «вторжения» на Украину.

Однако республиканцы, поддерживающие введение санкций против России, хотят, чтобы по крайней мере некоторые санкции были введены еще до любого вторжения, а не после него, как в настоящее время планирует администрация президента США Джо Байдена. В результате для того, чтобы заручится поддержкой необходимого для принятия законопроекта числа сенаторов-республиканцев, демократы были вынуждены пересмотреть текст документа.

По словам одного из источников издания, среди рассматриваемых изменений — предоставление Украине большей помощи в области безопасности, а также наделение Байдена полномочиями по немедленным санкциям. Обновленный законопроект также даст президенту возможность отказаться от санкций, если ситуация потребует ослабления напряженности. Также в проекте закона говорится о расширении кибер-возможностей Украины.

Кроме того, отмечается, что «Северный поток – 2» остается самым большим камнем преткновения. Сенаторы пытаются решить вопрос, как включить формулировки о мерах против газопровода, не подрывая переговоры с Германией по более широкому пакету санкций.

Подчеркивается, что группа из восьми сенаторов намерена прийти к соглашению к концу недели.

Ранее, 24 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ей международного права, а также непартнерских отношений.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заметил, что введение санкций в отношении РФ приведет в данный момент к утрате их «сдерживающего» эффекта. По его словам, до «вторжения» на Украину санкции вводить не планируется. Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения в таких сферах, как снижение рисков, размещение ракетных систем и контроль над вооружениями, добавил глава Госдепа.

21 января глава международного комитета палаты представителей США Грегори Микс предложил ввести санкции против «Северного потока – 2», российской добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, российского лидера Владимира Путина и других представителей российской власти. Кроме того, Штаты не раз говорили, что рассматривают вариант отключения РФ от системы SWIFT.

Как отметил сенатор Сергей Цеков, инициатива о санкциях, направленная, в частности, против президента РФ, говорит о стремлении американских парламентариев к разрыву отношений с российской стороной.

Ранее, 20 января, американский президент Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут совершать операции с американским долларом.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.