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В ГД ответили на решение стран НАТО ввести «беспрецедентные санкции» против РФ

Депутат Белик о «беспрецедентных санкциях» НАТО против РФ: это накаляет ситуацию и способствует истерии
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Заявления США и стран Североатлантического альянса о введении против России «беспрецедентных санкций» лишь способствуют истерии. Об этом во вторник, 25 января, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«То, как внешняя политика и дипломатия могут подчиняться не здравому смыслу, а иным законам, в полной мере демонстрирует единогласная поддержка лидеров стран НАТО «беспрецедентных санкций» против РФ», — подчеркнул он.

По словам депутата, безосновательные заявления, обвинения России в подготовке «вторжения» на Украину, сценарии этого мнимого нападения, угрозы «невиданными» и «беспрецедентными» санкциями, военная поддержка Киева, многочисленные провокации — всё это для России не ново.

«Такие действия США и стран НАТО накаляют ситуацию и способствуют истерии. Наша страна всегда настроена на решение вопросов дипломатическим путем, а не путем войн и конфликтов, но ее буквально втягивают в противостояние, потому что у США есть свои цели и свои интересы, а обострение ситуации вокруг Украины выступает лишь триггером. Давно известно, что те, кто живет по законам стаи и подчиняется вожаку, не только не изгоняются из нее, но и чувствуют себя очень хорошо и защищенно, потому что отвечать на вызовы самостоятельно и достойно, как это умеет Россия, способен далеко не каждый», — заключил Белик.

Ранее в этот день стало известно, что западные лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, согласились принять оперативные меры, «включая беспрецедентный пакет санкций», в случае «российского вторжения на Украину».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерских отношений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

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