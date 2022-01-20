Политолог оценил признание главы МИД ФРГ в важности поставок газа из России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ранее выступавшая против газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым признала заинтересованность в газе из РФ. На это 19 января указал немецкий политолог Александр Рар.

Так, ранее позиция Бербок по СП-2 была крайне критичной. Политик намеревалась превратить проект в «руину на дне Балтийского моря», однако этому противостоял канцлер Олаф Шольц, подчеркнул политолог.

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что «Северного потока – 2» не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она «переобулась», — отметил Рар в беседе с изданием «Украина.ру».

По его мнению, нынешняя политика министра соответствует конструктивной немецкой дипломатии.

«Она (Бербок. — Ред.) сказала, что нам по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России. Пожалуйста, мы хотим надежности поставок нам газа», — указал специалист.

Он добавил, что заявления Бербок, сделанные в рамках визита в Москву, «вызывают уважение».

Переговоры глав МИД России и Германии состоялись накануне. В ходе встречи Бербок подчеркнула, что в ближайшее время Европа будет нуждаться в газе, для этого ей нужна «надежная» Россия. Она отметила, что «без самой крупной экономики мира мы не преодолеем климатический кризис».

Вместе с тем Бербок указала, что использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «Северный поток – 2». Лавров, в свою очередь, обратил внимание коллег из ФРГ на контрпродуктивность попыток политизации проекта газопровода. Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

Также во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержка в запуске проекта газопровода СП-2 негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.