В Германии призвали страны не политизировать «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» не должен быть политизирован и использован как рычаг давления. Об этом в среду, 26 января, заявила «Известиям» депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен.

«Северный поток – 2» не должен быть политизирован ни Россией, ни Германией, ни Польшей. Нельзя использовать его как рычаг давления. У ФРГ должна быть одна позиция — гарантировать стабильность электроснабжения в нашем государстве. Я думаю, что в интересах наших государств разрешение любого конфликта, тем более конфликта «у своих ворот», на Украине», — отметила она.

Политик подчеркнула, что поставки оружия Киеву, по меньшей мере, не поспособствуют мирной деэскалации ситуации. Также Петерзен выразила поддержку решению властей ФРГ отказать Украине в отправке вооружения.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк потребовал от немецких властей отказаться от «Северного потока – 2» для демонстрации того, кого поддерживает ФРГ в украинском кризисе. Кроме того, замглавы польского МИДа призвал власти Германии разрешить Эстонии поставлять немецкое вооружение Киеву, пишет газета Die Zeit.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

23 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что власти страны разочарованы отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, добавив, что украинцы будут помнить это десятилетиями.

До этого посла ФРГ Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с позицией правительства Германии о непредоставлении Киеву оборонного оружия.

21 января стало известно, что власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.