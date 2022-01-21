ФРГ заблокировали передачу Эстонией Киеву немецкого оружия

Власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей властей Германии и Эстонии.

Отмечается, что Германия, в отличие от США, Британии, Польши и прочих союзников по НАТО, пока отказывается от поставок летальных вооружений Украине.

За последние недели Эстония запрашивала у Берлина разрешение на отправку артиллерии на Украину, которое требует немецкое законодательство об экспорте. Уточняется, что речь идет о 122-мм гаубицах Д-30, произведенных еще в СССР.

В издании подчеркнули, что США и их союзники сталкиваются со сложностями в выработке единого ответа на «наращивание Россией военной группировки у границ Украины».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что меры будут обсуждаться в случае военной агрессии.

«У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали», — заявил он.

Ранее в этот день Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Шольц подчеркнул, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. Канцлер считает, что этого можно достичь путем уменьшения количества вооруженной техники РФ вдоль границы с Украиной.

19 января в минобороны ФРГ заявили, что политика правительства Германии в части поставок летальных вооружений Киеву неизменна.

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая эскалация не принесет стране дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.