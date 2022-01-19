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В Минобороны ФРГ резко ответили на требование посла Украины по оружию

Минобороны ФРГ: политика по поставкам оружия Украине неизменна
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Политика правительства Германии в части поставок летальных вооружений Киеву неизменна. Об этом 19 января заявил представитель минобороны ФРГ.

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По его словам, и федеральный канцлер Олаф Шольц, и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в последние два дня четко заявили, что летальное оружие Украине не поставляется.

«Так было в прошлом, так было при прошлом правительстве, так обстоит дело и в этом правительстве», — сказал представитель министерства в ходе брифинга.

Также он добавил, что Германия не планирует военную поддержку Украины.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Андреа Зассе добавила, что заявления посла Украины приняты к сведению.

Ранее на этой неделе украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявило желании Киева получить от ФРГ военные корабли и современные системы противовоздушной обороны.

18 января в Москве прошли переговоры глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Аннылены Бербок. Российский министр назвал встречу с Бербок полезной. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, Украину, гарантии безопасности и энергетику.

Комментируя итог российско-германских переговоров, Лавров сообщил, что Москва не примет требования Запада по поводу действий российских Вооруженных сил на территории страны. Россия не давала поводов для создания конфликтной ситуации вокруг Украины, подчеркнул Лавров.

10 января Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая эскалация не принесет стране дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В этот же день Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере ФРГ Олафе Шольце.

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