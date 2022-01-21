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Канцлер ФРГ заявил о неизменности позиции кабмина по поставкам оружия Киеву

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Правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Об этом 21 января заявил канцлер страны Олаф Шольц.

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«У федерального правительства четкая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии», — сказал он на пресс-конференции.

Шольц подчеркнул, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. Канцлер считает, что этого можно достичь путем уменьшения количества вооруженной техники РФ вдоль границы с Украиной.

«Это значит в первую очередь, что Россия должна внести свой вклад в это путем снижения размещенного вдоль границы контингента и что мы в целом придем к ситуации, где безопасность в Европе будет предполагать территориальную целостность и неприкосновенность суверенитета государств», — заявил он.

Шольц добавил, что «если дело дойдет до военной агрессии, это будет иметь высокую цену».

«Какие конкретно меры будут приняты, будет решено всеми в подходящее время. Мы готовимся к тому, чтобы в этом случае принять это конкретное решение», — сказал он.

19 января в минобороны ФРГ заявили, что политика правительства Германии в части поставок летальных вооружений Киеву неизменна.

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая эскалация не принесет стране дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

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