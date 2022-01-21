Канцлер ФРГ заявил о неизменности позиции кабмина по поставкам оружия Киеву

Правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Об этом 21 января заявил канцлер страны Олаф Шольц.

«У федерального правительства четкая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии», — сказал он на пресс-конференции.

Шольц подчеркнул, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. Канцлер считает, что этого можно достичь путем уменьшения количества вооруженной техники РФ вдоль границы с Украиной.

«Это значит в первую очередь, что Россия должна внести свой вклад в это путем снижения размещенного вдоль границы контингента и что мы в целом придем к ситуации, где безопасность в Европе будет предполагать территориальную целостность и неприкосновенность суверенитета государств», — заявил он.

Шольц добавил, что «если дело дойдет до военной агрессии, это будет иметь высокую цену».

«Какие конкретно меры будут приняты, будет решено всеми в подходящее время. Мы готовимся к тому, чтобы в этом случае принять это конкретное решение», — сказал он.

19 января в минобороны ФРГ заявили, что политика правительства Германии в части поставок летальных вооружений Киеву неизменна.

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая эскалация не принесет стране дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.