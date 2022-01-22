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Посла ФРГ вызвали в МИД Украины из-за непредоставления Киеву оружия

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Посла ФРГ Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины в субботу, 22 января. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с позицией правительства Германии о непредоставлении Киеву оборонного оружия.

Накануне стало известно, что власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Спустя день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Германии должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ.

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«В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен <…> Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», — говорится в заявлении на сайте МИДа.

В ведомстве добавили, что для Украины важна твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания «разрушительных намерений России».

Ранее в этот день один из лидеров-консерваторов в Германии, баварский премьер-министр Маркус Зёдер заявил, что всё более жесткие санкции против России не могут быть решением. Он уточнил, что ограничения зачастую вредят тем, кто их принимает.

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Берлином и Киевом. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

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