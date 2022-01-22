На Украине призвали ФРГ не подрывать единство Запада в отношении России

В Германии должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ. Об этом заявил в субботу, 22 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в настоящее время «как никогда важно единство Запада по отношению к России». Министр заверил, что для сдерживания страны прилагаются огромные усилия.

«Немецкие партнеры должны прекратить словами и действиями подрывать единство и поощрять [президента РФ] Владимира Путина к новому нападению на Украину», — написал Кулеба в Twitter.

Вместе с тем он добавил, что украинская сторона благодарна ФРГ за дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако, по словам главы МИД Украины, последние заявления с их стороны разочаровывают.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT, не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», — заключил Кулеба.

Ранее в этот день один из лидеров-консерваторов в Германии, баварский премьер-министр Маркус Зёдер заявил, что всё более жесткие санкции против России не могут быть решением. Он уточнил, что ограничения зачастую вредят тем, кто их принимает.

Накануне стало известно, что власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Так, Германия в отличие от США, Британии, Польши и прочих союзников по НАТО пока отказывается от поставок летальных вооружений Украине.

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Шольц подчеркнул, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.