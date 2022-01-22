Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ

Один из лидеров-консерваторов в Германии, баварский премьер-министр Маркус Зёдер выступил против ужесточения санкций в отношении России и проекта «Северный поток – 2». Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 22 января.

По его словам, санкции уже давно малоэффективны, при этом ограничения зачастую вредят тем, кто их принимает. Зёдер добавил, что постоянные новые угрозы и всё более жесткие санкции против России не могут быть решением.

«Например, исключение России из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода «Северный поток – 2» или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений», — отметил премьер-министр.

Он уточнил, что Россия является сложным партнером, однако страна не враг Европе. Вместе с тем Зёдер обратил внимание на желание большинства немцев «стабильных и мирных отношений с Москвой».

Накануне депутат комитета бундестага по энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил, что «Северный поток – 2» полностью соответствует законодательству Евросоюза и Германии. По его словам, аргументы против газопровода выдвигаются с намерением предотвратить проект.

В тот же день премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг сообщила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула важность для Берлина «критического диалога и экономического взаимодействия с Россией».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января предположил, что запуск СП-2 произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.