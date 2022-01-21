В регионе Германии выступили за скорый запуск «Северного потока — 2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска «Северного потока — 2» (СП-2), поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии. Об этом в пятницу, 21 января, пишет газета Zeit.

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море. Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — отметила Швезиг на приеме Восточного комитета немецкой экономики.

Он подчеркнула важность для Берлина «критического диалога и экономического взаимодействии с Россией».

Днем ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок, которая ранее выступала против газопровода СП-2, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым признала заинтересованность в газе из РФ. Он отметил, что политика министра соответствует конструктивной немецкой дипломатии.

В свою очередь, Лавров отметил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта «Северный поток — 2». Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

18 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержка в запуске проекта газопровода СП-2 негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре 11 января заверил, что партия «Зеленых» хочет приостановить проект по идеологическим причинам. Как отметил Котре, поскольку федеральное правительство «без необходимости сдалось ЕС», отмахнуться от стратегии Евросоюза по предотвращению запуска СП-2 становится труднее.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января предположил, что запуск СП-2 произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.