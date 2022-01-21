В бундестаге заявили о полном соответствии СП-2 законодательству ЕС и ФРГ

Газопровод «Северный поток – 2» полностью соответствует законодательству Евросоюза и Германии. Об этом в пятницу, 21 января, заявил «Известиям» депутат комитета бундестага по энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре.

«Северный поток – 2» на 100% соответствует законодательству ЕС и Германии. Включение Третьей газовой директивы ЕС в немецкое законодательство создало дополнительные юридические препятствия для запуска проекта. Тем не менее его нельзя остановить на законных основаниях. И даже если бы это можно было так истолковать, эта директива вступила в силу только тогда, когда СП-2 был почти готов. Таким образом, он незаконно применяется задним числом. Это нарушает защиту инвестиций, свободную международную торговлю и правовую безопасность в целом», — подчеркнул он.

По словам немецкого депутата, аргументы против газопровода выдвигаются с намерением предотвратить проект. Как отметил Котре, политик от партии «Зеленых», вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, в частности, хочет сорвать проект и использует для этого все средства.

«Если ЕС или Германия препятствуют запуску проекта после его завершения, они не только нарушают закон, но и обязаны выплатить полную компенсацию. На мой взгляд, отказаться от сертификации невозможно, так как все законные требования соблюдены. Если это произойдет, инвесторы проекта и потребители будут экспроприированы», — заключил депутат бундестага.

Ранее в этот день премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула важность для Берлина «критического диалога и экономического взаимодействия с Россией».

При этом Хабек в интервью изданию Der Spiegel отметил, что Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток – 2» не соответствующим праву Евросоюза.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января предположил, что запуск СП-2 произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.