В Германии назвали условие для неуплаты компенсации за СП-2

Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) не соответствующим праву Евросоюза. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью журналу Der Spiegel.

По словам министра, если процедура регистрации возобновится, то будет установлено, соблюдались ли условия одобрения газопровода.

В случае выявления нарушения немецкого или европейского законодательства Берлину не придется платить компенсацию, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии. Он подчеркнула важность для Берлина «критического диалога и экономического взаимодействии с Россией».

Днем ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок, которая ранее выступала против газопровода СП-2, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым признала заинтересованность в газе из РФ. Он отметил, что политика министра соответствует конструктивной немецкой дипломатии.

Лавров же заявил, что РФ обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта «Северный поток – 2». Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности ФРГ и Европы.

18 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержка в запуске проекта газопровода СП-2 негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января предположил, что запуск СП-2 произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.