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Украина пригрозила ФРГ многолетней обидой из-за отказа поставить оружие
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Украина пригрозила ФРГ многолетней обидой из-за отказа поставить оружие

Глава МИД Украины Кулеба: украинцы будут десятилетиями помнить отказ ФРГ поставлять оружие
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МИД Украины разочарован отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения. Об этом заявил в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном 23 января, глава ведомства Дмитрий Кулеба, добавив, что украинцы будут помнить это десятилетиями.

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«Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии согласовать поставки оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации. Мы были бы еще более разочарованы, если Германия не только отклонялась поставлять оружие нам, но и препятствовала другим делать это», — отметил Кулеба.

При этом он обратил внимание на то, что позиция Германии по этому вопросу также разочаровывает украинскую общественность. По словам министра, украинцы еще десятилетиями будут помнить это.

Ранее, 22 января, посла ФРГ Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с позицией правительства Германии о непредоставлении Киеву оборонного оружия.

10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Берлином и Киевом. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

21 января стало известно, что власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение. Спустя день Кулеба заявил, что в Германии должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к РФ.

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