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В ФРГ заявили о готовности включить СП-2 в список санкций против РФ

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Германия готова включить газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом 27 января сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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«В случае новой агрессии возможен широкий спектр санкций, включающих «Северный поток — 2», — сказала она.

Днем ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

Как за день до этого сообщила немецкая газета Bild, власти США добиваются от Германии, чтобы она взяла на себя «ведущую роль» в ограничении поставок сырья из России в случае обострения ситуации на Украине, включая и запуск СП-2. Вашингтон якобы недоволен тем, что Берлин не изъявляет желания идти против этого проекта. По информации издания, Германия заверила США, что в случае вторжения на Украину российский газ не пойдет по СП-2, но об отказе от проекта речи быть не может.

20 января немецкий политолог Александр Рар сообщил о том, что Бербок, которая ранее выступала против газопровода СП-2, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым признала заинтересованность в газе из РФ. В свою очередь, российский министр отметил, что Москва обратила внимание коллег из Берлина на контрпродуктивность попыток политизации проекта. Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему якобы возможного вторжения России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Так, Дмитрий Песков отметил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Как передавала «Газета.Ru», замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что у России никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах территории РФ.

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