В ГД назвали неблагоразумным подготовку ЕС санкций против газовых проектов РФ

Введение Евросоюзом и Великобританией санкций против новых газовых проектов России не очень благоразумно, поскольку таким образом они навредят сами себе. Об этом в пятницу, 28 января, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя статью в газете Financial Times.

«Если Европа хочет действовать в ущерб собственным интересам ради мнимых целей, это ее право. Вопрос российского газа для европейских потребителей как нельзя [более] актуален, но Евросоюз и Британия предпочитают забивать гвозди микроскопом ради тренда «останови российскую агрессию», продиктованного США», — подчеркнул он.

Как отметил политик, Соединенные Штаты руководствуются собственными целями, в то время как Евросоюз вредит сам себе. У Европы нет альтернатив импорту российского газа, санкции затронут их же энергетические компании, указал Белик.

«Однако смысл в происходящем понятен только им самим, но это, как минимум, не очень благоразумно», — добавил он.

Депутат напомнил о том, что осенью 2021 года Европа уже столкнулась с газовым и энергетическим кризисом, который серьезно ударил по производству и по самим европейцам. При этом, вместо того чтобы решать вопросы энергетики, ЕС решил перекрыть эти проблемы политикой, заявляя о санкциях, подметил Белик.

«Но введение ограничений против нашей страны не повлияет на то, чтобы согреть жителей Европы, а, наоборот, навредит им», — заключил Белик.

Накануне газета Finanсial Times со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли.

Как отмечало издание, целью новых мер является «жесткое ограничение» финансовых и технологических вливаний, связанное с российскими инициативами в газовой сфере. Рестрикции против Москвы будут введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Однако, по мнению журналистов газеты, такие меры могут подвести под удар даже таких гигантов энергетического рынка, как BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.

27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». Также он добавил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».