Financial Times заявила о разработке ЕС и Британии санкций против РФ

ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли. Об этом в четверг, 27 января, сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, целью новых мер является «жесткое ограничение» финансовых и технологических вливаний, связанные с российскими инициативами в газовой сфере. Рестрикции против Москвы будут введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Однако, по мнению журналистов газеты, такие меры могут подвести под удар даже таких гигантов энергетического рынка, как BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.

24 января газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности» даже в самые нелегкие моменты отношений.

27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».