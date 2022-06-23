 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заподозрили Индию и Китай в тайных покупках российской нефти
Экономика
Названы самые растущие направления малого бизнеса в крупных городах России
Экономика
Ритейлеры начали ввозить электронику в Россию в обход санкций
Общество
Основной период ОГЭ завершился в Подмосковье
Культура
Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получит гуманитарный «Оскар»
Общество
Шеф-повар назвал самые странные ингредиенты для пиццы
Общество
Эксперты рассказали об ухудшении качества пломбира в России
Мир
91-летний медиамагнат Руперт Мердок разводится после шести лет брака
Общество
Эксперт предрек неизбежное ужесточение климатической ситуации в мире
Мир
МИД РФ назвал безопасные для российских туристов страны на Балканах
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров по параллельному импорту
/

Союзные войска ЛНР и РФ замкнули котел в Лисичанске. Спецоперация 23 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия РФ совместно с вооруженными силами ЛНР завершила окружение украинской группировки под Лисичанском. В котел попали до 9000 человек. По оценкам экспертов, это станет началом военной катастрофы для Украины. Репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 23 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:00
Сегодня, 08:51
Чехия не будет выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года, соответствующее решение МИД поддержало правительство страны.
Сегодня, 08:24
Москву обвиняют в начале боевых действий, но на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
Сегодня, 08:23
Украинские войска в 6.05 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпущено 10 снарядов из БМП-1, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 08:22
США вступили в новую "холодную войну" с Россией и Китаем, в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония, а не защита ценностей, при этом Запад рискует проиграть в новой холодной войне, заявляет американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.
Сегодня, 08:21
Херсонская и Запорожская области должны сами определить свой путь, и интерес к получению российских паспортов свидетельствует о том, что жители склоняются к вхождению этих регионов в состав РФ. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте РФ — заместитель председателя Совмина Крыма Георгий Мурадов.
Сегодня, 08:20
Около 2 тысяч украинских военных попали в плен, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022