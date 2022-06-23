Союзные войска ЛНР и РФ замкнули котел в Лисичанске. Спецоперация 23 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

Армия РФ совместно с вооруженными силами ЛНР завершила окружение украинской группировки под Лисичанском. В котел попали до 9000 человек. По оценкам экспертов, это станет началом военной катастрофы для Украины. Репортажи наших корреспондентов с места событий, карта боевых действий, брифинг Минобороны, новости Украины и мира — в прямой онлайн-трансляции «Известий» о ходе спецоперации 23 июня 2022 года.