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Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня

Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»
Фото: РИА Новости
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Активно проходит освобождение ДНР и ЛНР. В районе Лисичанска союзные войска образовали котел, в котором находятся украинские боевики — они уже начали сдаваться в плен. Эксперты утверждают, что приближается освобождение территории Донецкой Народной Республики. Решающую роль может сыграть упомянутое окружение ВСУ. Карта боевых действий и продвижения российских войск, брифинг МО РФ, эксклюзивные репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса, новости Украины и мира в режиме онлайн — в текстовой трансляции «Известий» 24 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:23
ВСУ планировали нанести удар «Точкой-У» по администрации Луганска. «Благодаря слаженным действиям ПВО ракета была сбита на подлете в районе населенного пункта Тепличное. Исходя из траектории полета и расчетных данных, целью была Администрация главы Луганской Народной Республики», — заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Сегодня, 09:06
В ДНР заявили о переходе в правовое поле России на 90%.
Сегодня, 09:00
Филологи из университетов США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы. По их словам, русская литература не сложнее для восприятия, чем любая другая классика. Американские преподаватели посоветовали поработать над пополнением словарного запаса тем, кто не может ее понять.
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022