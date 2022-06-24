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- Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
Активно проходит освобождение ДНР и ЛНР. В районе Лисичанска союзные войска образовали котел, в котором находятся украинские боевики — они уже начали сдаваться в плен. Эксперты утверждают, что приближается освобождение территории Донецкой Народной Республики. Решающую роль может сыграть упомянутое окружение ВСУ. Карта боевых действий и продвижения российских войск, брифинг МО РФ, эксклюзивные репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса, новости Украины и мира в режиме онлайн — в текстовой трансляции «Известий» 24 июня 2022 года.