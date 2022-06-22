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Власти Запорожья призвали упразднить границу с РФ

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Фото: РИА Новости
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Освобожденные территории Запорожья не должны оставаться за пределами государственных границ РФ. С таким заявлением выступил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«Этой границы не должно быть. Немцы не проводили референдум, <...> они просто разрушили Берлинскую стену и начали жить в еди-ном общенемецком государстве. Мы ничем не хуже немцев. Южные регионы Украины – это исторически русские земли», — объяснил он «РИА Новости».

Свою позицию Рогов аргументировал тем, что в свое время у 68% жителей Восточного Берлина были родственники в Западном, при этом в настоящий момент 85% украинцев разделены с близкими из РФ.

Также собеседник агентства упомянул Беловежские соглашения 1991 года, по итогам которых прекратил существование Советский Союз и было организовано Содружество Независимых Государств (СНГ). По его словам, в тот день русских людей «насильно разделили три сепаратиста», однако рано или поздно воссоединение обязательно произойдет.

Между тем, по данным на вторник, 21 июня, более 3 тыс. жителей Запорожской области подали заявления на получение гражданства РФ, а еще 7 с лишним тысяч записались на прием. На сегодняшний день в регионе работают всего три пункта приема документов: два в Мелитополе и один в Бердянске. Их количество планируется увеличить.

14 июня стало известно, что население Бердянска в Запорожской области начало получать российские паспорта. Один из горожан, раскрывая свои мотивы, сказал, что он русский человек. Другая жительница Бердянска отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет.

Также в мае стало известно, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожья «абсолютно русское по ментальности».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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