Заявления на гражданство России приняли у более чем 3 тыс. жителей Запорожья

В Запорожской области более чем у 3 тыс. человек приняли документы на получение гражданства РФ. Об этом сообщили во вторник, 21 июня, во временной администрации области.

Отмечается, что еще более 7 тыс. человек находятся в очереди.

«Всего в работу уже принято более 3 тысяч заявлений. На сегодняшний день записано на прием для подачи документов более 7 тысяч человек. Это фактически очередь на месяц вперед», — сказали «Интерфаксу» во временной администрации области.

На данный момент в Запорожской области работают два пункта приема документов в Мелитополе и один в Бердянске. Их количество планируется увеличить.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. Один из жителей города, раскрывая мотивы получения российского гражданства, сказал, что он русский человек. Другая отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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